Co to jest ergonomia pracy w domu?

Aktualna sytuacja na świecie zmusza wielu ludzi do pracy zdalnej w domu. Ergonomia to inaczej wiedza o pracy a konkretnie dostosowanie otoczenia, narzędzi i technologii do naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Ergonomia pracy w domu powinna opierać się na odpowiednim bilansie pomiędzy pracą a naszym zdrowiem. Siedzący tryb pracy może okazać się bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia jeśli o siebie nie zadbamy w odpowiedni sposób.

Jak zapobiec szkodliwym skutkom pracy w trybie siedzącym?

Przede wszystkim, aby zachować zdrowy balans powinniśmy w trakcie pracy robić sobie przerwy na krótki spacer i rozruszanie się. Równie pomocne będą tutaj ćwiczenia relaksacyjne, które rozluźnią nasze spięte mięśnie od siedzenia przez długie godziny w jednej pozycji. Warto, również zastosować biurka do pracy stojącej, które wpływają pozytywnie na rytm tętna.

Jak prawidłowo odpocząć po pracy według zasad ergonomii pracy w domu

Poza godzinami pracy bardzo ważne, abyśmy nie odpoczywali siedząc lub leżąc, ponieważ w ten sposób jeszcze bardziej pogłębiamy nasz problem. Powinniśmy mieć jakąś dodatkową aktywność fizyczną w postaci treningu na siłowni, biegania czy po prostu wyjść na dłuższy spacer. Warto również zwrócić uwagę na to co jemy, bo to też bardzo wpływa na nasze ogólne samopoczucie. Ergonomia pracy w domu, obejmuje, również to co robimy poza pracą.