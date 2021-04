Ergonomia pracy w pozycji siedzącej - Na czym polega?

Jeśli większość dnia pracujemy przy biurku, powinniśmy zadbać o ergonomię pracy w pozycji siedzącej. Co to właściwie znaczy? To działania, które zniwelują skutki uboczne takie pracy. Możemy wyposażyć się w specjalne biurka ergonomiczne, w których mamy możliwość regulowania wysokości. Umożliwia to na pracę w pozycji stojącej, która jest dużo zdrowsza dla organizmu.



Co zalicza się do ergonomii pracy w pozycji siedzącej?

Warto wiedzieć, że ergonomia pracy w pozycji siedzącej to nie tylko odpowiedni sprzęt ergonomiczny ale również dobre i zdrowe praktyki o których powinniśmy pamiętać. Warto robić sobie przerwy w pracy na krótkie paro minutowe spacery, aby rozluźnić swoje mięśnie. Pamiętajmy o odpowiednim dotlenieniu organizmu. Warto sobie wdrożyć w pracy tryb w którym 45 minut przebywamy w pozycji siedzącej, 15 minut w stojącej i 5 minut przerwy i tak w kółko.

Jakie strefy ergonomiczne wyróżniamy?

Są cztery strefy ergonomiczne:

- Strefa 1 dotyczy wielogodzinnego przebywania w tej samej pozycji siedzącej przy komputerze bez jakiegokolwiek ruchu,

- Stefa 2 to m. in. ciągłe pisanie przy klawiaturze i używanie myszy przez wiele godzin, może prowadzić do zespołu ciśnienia nadgarstka,

- Strefa 3 obejmuje niebezpieczne wychylanie się z za biurka oraz wymuszenia nienaturalnych pozycji, co prowadzi do obciążenia układu szkieletowego,

- Strefa 4 to środowisko pracy.